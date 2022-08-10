اللافي يُشيد بجهود بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ملف المفقودين والمحتجزين

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الأربعاء، مع رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش عقيد دكتور حاتم الكاديكي، ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا جون نيكولا.

وأشاد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى ليبيا جون نيكولا، باهتمام المجلس الرئاسي بملف المفقودين والمحتجزين، باعتباره أحد دعائم مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وقدم رئيس بعثة اللجنة الدولية، إحاطة للنائب حول عمل اللجنة في عدة ملفات، لاسيما ملف المحتجزين، والمفقودين، والجثامين مجهولة الهوية، وإغاثة النازحين، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المحلية والدولية، والنتائج التي حققتها في هذا الجانب، وكذلك الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البعثة، مثمناً دور اللجنة الدائمة للشؤون الإنسانية بالجيش الليبي، في حلحلة ملف المفقودين والمحتجزين.

من جهته، أشاد اللافي بالجهود التي يبذلها رئيس اللجنة الدائمة، في ملف المفقودين والمحتجزين، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخصوص، لتذليل الصعاب التي تواجهها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية، واستمرار دعم المجلس الرئاسي لعملها الإنساني. (وال)

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