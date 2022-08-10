الشرطة الفرنسية تحيد مسلحا في مطار شارل ديغول

قتلت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، رجلا يحمل سكينا في مطار شارل ديجول في العاصمة باريس.

وقالت الشرطة في بيان عبر حسابها على موقع “تويتر”: “قامت الشرطة هذا الصباح بتحييد تهديد شخص بحوزته سكين في مطار رواسي شارل ديغول”.

Faisant preuve de sang-froid, les policiers ont neutralisé ce matin un individu menaçant en possession d’une arme blanche à l’aéroport de #Roissy Charles de Gaulle. pic.twitter.com/KBtVKQVtbH — Préfecture de Police (@prefpolice) August 10, 2022

ووضعت السلطات الفرنسية، في وقت سابق، شابا من النازيين الجدد، رهن الحبس الاحتياطي للاشتباه في أنه كان يعد خطة لقتل جماعي، حسبما ذكرت مصدر مطلع يوم السبت.

ونقل موقع قناة “فرانس 24” عن المصدر أن الشاب البالغ من العمر 20 عاما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل المشفرة باسم مستعار هو “هاينريش هيملر 88”.

وأوضح المصدر أن الشاب كان يعبر عن مواقف النازيين الجدد، وهدد في مقاطع مصورة بمهاجمة “اليهود، والسود، والنساء، ومجتمع المثليين”.

يذكر أن “هاينريش هيملر” كان شخصية بارزة في الرايخ الثالث، قائد فرقة القوات الخاصة، ويشير الرقم 88 للحرف الثامن من الأبجدية H، للتحية النازية “هايل هتلر”.

تمكن المحققون في المديرية العامة للأمن الداخلي من توقيف الشاب يوم الثلاثاء الماضي في منطقة أرديش في جنوب فرنسا، بعد أن أثبتوا أنه كان “يبحث عن سلاح”.

فرنسا توقف شابا بتهمة التخطيط لجريمة قتل جماعي

وذكر المصدر المطلع أن الشاب أقر أمام الشرطة بإعجابه بالفكر النازي إلا أنه، “نفى رغبته في استخدام سلاح” لارتكاب جريمة قتل.