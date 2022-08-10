البعثة الأممية تُؤكد إلتزامها بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- يُصادف اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس، واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسببًا بمقتل ثلاثة من موظفيها وإصابة اثنين آخرين.

ووصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الإلكتروني هذه الذكرى بالأليمة.

ونقلت البعثة عن القائم بأعمالها ريزدون زينينغا قوله “قلوبنا مع عائلات زملائنا الذين قدموا أجل التضحيات في هذا الهجوم البشع، كما أشيد بشجاعة وثبات زملائنا الذين نجوا واستمروا في تأدية واجبهم تحت راية الأمم المتحدة”.

وأضاف زينينغا: “تظل أسرة الأمم المتحدة ملتزمة تمامًا بخدمة الشعب الليبي، ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار والإزدهار”.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال