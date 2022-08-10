البريطانيون يسجلون رقما قياسيا في فواتير الكهرباء

أشار تقرير إعلامي إلى أن فواتير الكهرباء في بريطانيا سجلت رقما تاريخيا بلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “سكاي نيوز” نقلا عن مركز أبحاث “أوسويتش”، فإن هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من رقم ديون العام الماضي.

ووفقا للدراسة، فإن 6 ملايين أسرة في جميع أنحاء البلاد تدين حاليا بمتوسط ​​206 جنيهات إسترلينية لشركات الكهرباء، في الوقت الذي وصلت فيه في أبريل لـ188 جنيها أسترلينيا.

وأضاف التقرير نقلا عن جاستن ميلتينيت، رئيس السياسة في الشركة قوله: “هذا وضع مقلق لأن الصيف هو تقليديا وقت تستخدم فيه الأسر قدرا أقل من الكهرباء للتدفئة، ما يساعد دافعي الفواتير على توفير المال لدفع تكاليف الكهرباء قبل الشتاء”.

هذا ورفعت منظمة الطاقة البريطانية “Ofgem” الحد الأقصى المسموح به لفاتورة الكهرباء السنوية للمستهلكين من 1400 جنيه إسترليني إلى 2000 جنيه إسترليني في 1 أبريل/نيسان بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.