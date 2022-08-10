المنفي يستقبل القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي في ليبيا.

وأشاد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء، بجهود الأمم المتحدة في دفع العملية السياسية والبحث عن حل للأزمة السياسية الراهنة، مؤكدًا استمرار المجلس في العمل مع جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، من خلال التوصل لاتفاق في المسار الدستوري بين مجلسي النواب والدولة؛ للوصول إلى وضع خارطة طريق متكاملة وتحديد موعد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الليبيين.

من جهته، أكد القائم بأعمال رئيس البعثة التزام الأمم المتحدة بمواصلة الجهود لدعم عملية سياسية نزيهة وشفافة في ليبيا، والذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفق إطار دستوري متفق عليه ومتناسق مع مخرجات مؤتمر برلين “2،1” ومؤتمر باريس، لتعزيز السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد.

كما أشاد زينينغا بجهود المجلس الرئاسي في التواصل مع كل الأطراف، من أجل إنهاء هذه الأزمة، وكذلك التقدم الذي أحرزه المجلس في ملف المصالحة الوطنية، والكشف عن الرؤية الاستراتيجية لهذا لمشروع الوطني. (وال)

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