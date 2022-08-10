ليبيا نيوز

ماكرون يصف الاستفتاء في تونس بـ"المرحلة المهمة" ويدعو سعيّد إلى "حوار تشارك فيه جميع الأطراف".

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

باربس  10 أغسطس 2022م ( وال ) –    وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء في محادثة هاتفية مع نظيره التونسي قيس سعيّد الاستفتاءالذي أفضى إلى تبني دستور جديد في تونس يمنح صلاحيات واسعة للرئيس بأنه “مرحلة مهمة”، ودعا ماكرون سعيّد للعمل من أجل “حوار تشارك فيه جميع الأطراف” في البلاد.

وقالت الرئاسة الفرنسية في ختام محادثة هاتفية بين الرئيسين إن “رئيس الجمهورية ذكر أن إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في 25 يوليو خطوة مهمة في عملية الانتقال السياسي الجارية”.

وأضافت الرئاسة أنه “أكد على ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية في المؤسسات في إطار حوار شامل مع احترام سيادة تونس”.

تم تبني الدستور الجديد بغالبية ساحقة نسبتها 94,6 بالمائة وفقا للنتائج الأولية لكن معارضيه قالوا إن نسبة المشاركة التي بلغت نحو ربع الناخبين تقوض هذه النتيجة. ويتوقع إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ديسمبر.

وكانت قد حذرت الولايات المتحدة من خطورة عدم ضمان الدستور بشكل كاف حقوق وحريات التونسيين.

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وكالة الأنباء الليبية

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