جامعة عمر المختار تستضيف ورشة عمل حول : المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية.

البيضاء 10 أغسطس 2022 م ( وال ) – استضافت كلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار ،أمس الثلاثاء ورشة عمل حول : المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية.

وعرضت خلال الورشة التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات الطبية ، أهداف ورؤية المؤتمر وكذلك أنواع الجوائز المطروحة للبحث العلمي المميز لفئة الطلاب من واقع تحقيق التنمية المستدامة

2030م.

يشار إلى أن الورشة حضرها د. أسامة كشادة ” رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، و د.الفيتوري البوسيفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، و د. أنس بوزهرة كلية الصيدلة ، و أ. محمد السنوسي وكيل الشؤون العلمية بكلية التقنية الطبية .

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