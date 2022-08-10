ليبيا نيوز

جامعة عمر المختار تستضيف ورشة عمل حول : المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية.

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

البيضاء 10 أغسطس 2022 م ( وال ) – استضافت كلية التقنية الطبية بجامعة عمر المختار ،أمس الثلاثاء ورشة عمل حول : المؤتمر الليبي السابع للعلوم الطبية.

 وعرضت خلال الورشة التي استهدفت أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات الطبية ، أهداف ورؤية المؤتمر وكذلك أنواع الجوائز المطروحة للبحث العلمي المميز لفئة الطلاب من واقع تحقيق التنمية المستدامة

 2030م.

يشار إلى  أن  الورشة  حضرها  د. أسامة كشادة ” رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ، و د.الفيتوري  البوسيفي عميد كلية طب وجراحة الفم والأسنان ، و د. أنس بوزهرة  كلية الصيدلة ، و أ. محمد السنوسي وكيل الشؤون العلمية بكلية التقنية الطبية .

….( وال ) …..

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وكالة الأنباء الليبية

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