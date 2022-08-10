وكالة: تأجيل المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم في قطر

قرر منظمو بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، تأجيل المباراة الافتتاحية للمنافسات المقرر انطلاقها أواخر هذا العام، والتي تلعب بين قطر والإكوادور، وذلك ليوم واحد حتى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

هذه الخطوة، التي يجب أن يوافق عليها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل بدء العد التنازلي لـ100 يوم هذا الأسبوع، ستحافظ على تقليد المباراة الافتتاحية التي تضم البلد المضيف.

وبموجب الترتيب الحالي، تلعب السنغال وهولندا المباراة الأولى في 21 نوفمبر، تليها مباراة الافتتاح الرسمية بين قطر والإكوادور في وقت لاحق من ذلك اليوم.

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وقالت مصادر مطلعة على خطط التنظيم لوكالة “فرانس برس”، إن تأكيد التغيير كان متوقعا قريبا. رفض “فيفا” واللجنة المنظمة القطرية التعليق رسميا على الخطط.

وذكر مصدر تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “كانت هناك مناقشات واتفاق بين الفريقين وكان هناك طلب من اتحاد أمريكا الجنوبية الكونميبول. أردنا اتباع التقليد الذي يقضي بمشاركة البطل أو البلد المضيف في المباراة الافتتاحية”.

وقال مصدر آخر للوكالة: “بالنسبة للجماهير التي لديها تذاكر مباراة 21 نوفمبر، سيتم التعامل مع أي اضطراب بحيث يكون التأثير ضئيلا”.