معدلات التضخم في مصر تواصل الارتفاع قبل أسبوع من مراجعة سعر الفائدة

القاهرة – سبوتنيك. ويأتي ذلك قبل أسبوع من الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية لمراجعة سعر الفائدة.

وبحسب النشرة الشهرية للتضخم، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، سجل التضخم في يوليو الماضي ارتفاعا بنسبة 0.9 على أساس شهري، بالقياس لشهر يونيو/حزيران الماضي.

وظهر تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وبخاصة السولار، والتي تقرر زيادتها الشهر الماضي، على معدل التضخم الشهري.

غير أن تراجع أسعار بعض السلع الموسمية كالخضروات بنسبة 10.8 في المئة، خفف من ذلك التأثير نسبيا.

وسجل قسم الطعام والمشروبات، ارتفاعا على أساس شهري بنسبة 0.3 في المئة فقط؛ في حين سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا بنسبة 6.6 في المئة، متأثرا بقرار رفع أسعار الوقود.

وعلى أساس سنوي، كان الارتفاع في التضخم أوضح وأكثر تأثيرا، حيث بلغ 14.6 في المئة في يوليو؛ وتقع الفائدة على الادخار، وهي الأعلى التي تقدمها البنوك المصرية (14 في المئة)، في المنطقة السلبية قياسا بالتضخم.