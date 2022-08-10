ليبيا نيوز

تكريم عدد من متقاعدي مصلحة السجل العقاري بالجفرة .

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 الجفرة 10 أغسطس 2022 م ( وال ) – احتضن بيت ثقافة الجفرة بمدينة هون احتفالية تكريم نظمها مكتب مصلحة السجل العقاري ببلدية الجفرة لعددا من المتقاعدين ممن قضوا ما يزيد عن أربعة عقود في العمل بكل تفاني وإخلاص .

  وأوضح مساعد رئيس مصلحة السجل العقاري ” خيري شيحة ” بان هذا التكريم يعبر عن اهتمام المصلحة بالعاملين فيها من الذين أعطوا طوال هذه السنوات وحافظوا واجتهدوا وابدعوا من خلال المهام المكلفين بها .

  وتم في ختام الاحتفالية التي حضرها مدير مكتب السجل العقاري ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بالجفرة وجمع من الأهالي توزيع شهائد الشكر والتقدير على المتقاعدين .

(وال)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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