تكريم عدد من متقاعدي مصلحة السجل العقاري بالجفرة .

الجفرة 10 أغسطس 2022 م ( وال ) – احتضن بيت ثقافة الجفرة بمدينة هون احتفالية تكريم نظمها مكتب مصلحة السجل العقاري ببلدية الجفرة لعددا من المتقاعدين ممن قضوا ما يزيد عن أربعة عقود في العمل بكل تفاني وإخلاص .

وأوضح مساعد رئيس مصلحة السجل العقاري ” خيري شيحة ” بان هذا التكريم يعبر عن اهتمام المصلحة بالعاملين فيها من الذين أعطوا طوال هذه السنوات وحافظوا واجتهدوا وابدعوا من خلال المهام المكلفين بها .

وتم في ختام الاحتفالية التي حضرها مدير مكتب السجل العقاري ومدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بالجفرة وجمع من الأهالي توزيع شهائد الشكر والتقدير على المتقاعدين .

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