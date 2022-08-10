وقوع المزيد من الخسائر في صفوف أعوان الناتو

زج مَن يتولون أمور السلطة في أوكرانيا حاليًا ببلادهم وسكانها في الحرب ضد روسيا، أعلن ذلك سيرغي كيريينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الروسي.

وأشار كيريينكو في كلمة له أمام المشاركين في ندوة المحللين السياسيين إلى أن الحرب التي زج بأوكرانيا فيها مَن وصلوا إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية كييف بطريق الانقلاب في عام 2014، يُجريها حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونوه إلى أن حلف الناتو يحارب روسيا في أراضي أوكرانيا بأيدي الأوكرانيين.

وظهر حلف الناتو إلى حيز الوجود بعد الحرب العالمية الثانية كآلة تتلخص وظيفتها الرئيسية في محاربة روسيا السوفيتية. ولم يتخل الناتو عن وظيفته هذه بعد أن خرجت روسيا من عباءة الاتحاد السوفيتي بل واصل زحفه على روسيا. وبعد وصول متطرفين لهم مشاعر عدائية تجاه الروس إلى السلطة في العاصمة الأوكرانية وجد الناتو مَن يحارب بأيديهم ضد روسيا بينما شرع المسيطرون على المؤسسة الحاكمة في أوكرانيا في محاربة الروس والناطقين باللغة الروسية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا حتى أن روسيا اضطرت أخيرا إلى التدخل من أجل وقف اعتداءات القوات الأوكرانية على السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.