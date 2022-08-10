الدفاع التركية: مقتل أحد جنودنا بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل أحد جنودها شمالي العراق، بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني، في منطقة عمليات “المخلب القفل”، شمالي العراق.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الدفاع التركية، اليوم الأربعاء: “قتل جندي تركي بنيران مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق”.

مقتل جندي تركي متأثرا بجروح أصيب بها في العراق

وكان الجيش التركي، أعلن مقتل أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية “المخلب-القفل” في شمال العراق.