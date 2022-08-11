احتجاجات في ديالى شرقي العراق بسبب انقطاع الكهرباء

تظاهر عشرات العراقيين، اليوم الأربعاء، في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى شرقي العراق بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال أيام الصيف الساخنة.

ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا أمام دائرة كهرباء ديالى لافتات تطالب بإقالة مدير الكهرباء في المحافظة، وفق شبكة “رووداو” الإعلامية.

♦️العشرات من المواطنين ينظّمون وقفة احتجاجية أمام دائرة كهرباء ديالى، بسبب تردي الكهرباء في المحافظة، ورفعوا لافتات تطالب بإقالة مدير الكهرباء في المحافظة.#العراق pic.twitter.com/4qae9DNN2r — Raad Hashim (@raad_arabi) August 10, 2022

يأتي ذلك بعد أيام من مناشدة وزارة الكهرباء العراقية المواطنين بترشيد استهلاك الكهرباء.

ودعت الوزارة خطباء وأئمة المساجد إلى الحث على ذلك، وقالت في بيان لها يوم السبت الماضي: “في الوقت الذي تمر فيه المنظومة الكهربائية بموجة حر عالية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق يفوق الخمسين درجة مئوية، تناشد وزارة الكهرباء المواطنين الكرام بالمحافظة على احمال المنظومة وترشيد الاستهلاك”.

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ودعت الوزارة في بيانها إلى “إطفاء الأجهزة غير الضرورية، والإنارة النهارية، وعدم التجاوزات على مكونات الشبكة الكهربائية، مما يعرضها للضعف في كفاءتها”.