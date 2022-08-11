فروع جهاز الحرس البلدي بالمناطق تقوم بحملات تفتيش على المخابز وتغلق عددا منها لمخالفتها الاشتراطات الصحية .

طرابلس 10 أغسطس 2022 (وال) – أغلق جهاز الحرس البلدي فرع مصراتة تسعة مخابز في المدينة لمخالفتها الاشتراطات الصحية وعدم اهتمامها بالنظافة العامة .

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية قام بها أفراد الجهاز، اليوم الاربعاء شملت عدد من المخابز الواقعة بمدينة مصراتة واكتشفوا خلالها عدم وجود شهائد صحية للعاملين بهذه المخابز

وعدم الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة وعدم توفر أدنى الاشتراطات الصحية.

وأفادت إدارة العلاقات والاعلام بجهاز الحرس البلدي أن مديرية الحرس البلدي بمصراتة قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك بقفل تسع مخابز وإحالتهم للتحقيق.

وفي ذات السياق قامت الدوريات العاملة بفرع جهاز الحرس البلدي خليج السدرة بجولة تفتيشية أستهدفت المخابز ضبطت من خلالها العديد من المخالفات واتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تابع أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي زمزم عدد من المخابز بالمنطقة وضبطوا من خلال عملية التفتيش العديد من المخالفات واتخذوا حيالها الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين للتحقيق.

وقام أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي يفرن بجولة تفتيشية خصت المخابز ومحال بيع وتخزين المواد الغذائية ومن خلال الجولة تم ضبط عدة مخالفات اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين…

وذكرت إدارة العلاقات والاعلام بجهاز الحرس البلدي أن الدوريات العاملة بفرع الحرس البلدي المنشية بالجميل ضبطت العديد من المخالفات داخل بعض مخابز المنطقة واتخذت حيال المخالفين منهم الإجراءات القانونية اللازمة. فيما قامت دوريات فرع جهاز الحرس البلدي الخمس بجولة تفتيشية على المخابز داخل المدينة وأنذرت عدداََ منها بالقفل لعدم إهتمامهم بالنظافة العامة والشخصية.

وتابع أعضاء فرع جهاز الحرس البلدي زلطن الأنشطة التجارية داخل المنطقة من خلال عملية التفتيش والمتابعة حيث تم ضبط عدة مخالفات واتخذت حيالها الإجراءات القانونية.

كما قام أعضاء فرع الحرس البلدي المعمورة بجولة تفتيشية داخل المنطقة ، أستهدفت من خلالها عددا من المخابز وضبطت العديد من المخالفات واتخذت على إثرها الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، فيما أقفلت الدوريات العاملة بفرع جهاز الحرس البلدي قصر الأخيار مخبزاََ بالشمع الأحمر لافتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية والفنية.

..(وال)..