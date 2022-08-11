الخارجية البريطانية تستدعي السفير الصيني بشأن تايوان .

لندن 10 أغسطس 2022 ( وال )- استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الصيني بلندن ” تشنغ تسيغوانغ ” للمطالبة بتفسير تصرفات بلاده وسط تدهور الوضع حول تايوان.

ونقلت شبكة سكاي نيوز ، اليوم الأربعاء ، عن وزيرة الخارجية البريطانية ” ليز تروس ” أمرت باستدعاء السفير الصيني لشرح تصرفات بلاده. في الأشهر الأخيرة ، شهدنا المزيد والمزيد من السلوكيات العدوانية والخطابية في بكين ، مما يهدد السلام والاستقرار في المنطقة”.

وتصاعد الوضع حول تايوان بعد زيارة ” نانسي بيلوسي ” الأخيرة ، والتي كانت أول زيارة للجزيرة من قبل رئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.

وحذرت الصين تايوان والولايات المتحدة من الزيارة واعتبرتها بمثابة تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد .

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