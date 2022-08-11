ليبيا نيوز

البعثة الأممية تؤكد التزامها بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

  طرابلس 10 أغسطس 2022 ( وال )- يصادف اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسبباً بمقتل ثلاثة من موظفينا وإصابة اثنين آخرين ، 

     ووصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الالكتروني هذه الذكرى بالأليمة .

       ونقلت البعثة عن القائم بأعمالها ” ريزدون زينينغا ” قوله ( قلوبنا مع عائلات زملائنا الذين قدموا أجل التضحيات في هذا الهجوم البشع ، كما أشيد بشجاعة وثبات زملائنا الذين نجوا واستمروا في تأدية واجبهم تحت راية الأمم المتحدة ) .

    وأضاف” زينينغا ” تظل أسرة الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار والازدهار  .

     …( وال )..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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