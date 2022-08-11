البعثة الأممية تؤكد التزامها بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار .

طرابلس 10 أغسطس 2022 ( وال )- يصادف اليوم الذكرى الثالثة للهجوم الذي وقع يوم 10 أغسطس واستهدف فريق الأمم المتحدة في بنغازي متسبباً بمقتل ثلاثة من موظفينا وإصابة اثنين آخرين ،

ووصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر موقعها الالكتروني هذه الذكرى بالأليمة .

ونقلت البعثة عن القائم بأعمالها ” ريزدون زينينغا ” قوله ( قلوبنا مع عائلات زملائنا الذين قدموا أجل التضحيات في هذا الهجوم البشع ، كما أشيد بشجاعة وثبات زملائنا الذين نجوا واستمروا في تأدية واجبهم تحت راية الأمم المتحدة ) .

وأضاف” زينينغا ” تظل أسرة الأمم المتحدة ملتزمة تماماً بخدمة الشعب الليبي ودعم البلاد في طريقها نحو السلام والاستقرار والازدهار .

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