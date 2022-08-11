خبير عسكري: الصين تقتدي بروسيا في مضمار الصواريخ فرط الصوتية

وصفت وسائل إعلام صينية نظام صواريخ تسيركون فرط الصوتية الروسية بـ”ورقة بوتين الرابحة”، واعتبرت أن الولايات المتحدة لديها “سبب للقلق”، حسبما ذكره الصحفي العسكري أليكسي بورزينكو، نائب رئيس تحرير مجلة “روسيا الأدبية”.

وأوضح بورزينكو، اليوم الأربعاء، أن الميزة الرئيسية لصواريخ تسيركون هي أنها “غير مرئية عمليًا لأنظمة الدفاع الجوي”.

وتابع بورزينكو: “هذا الصاروخ يكتنفه الغموض كتكنولوجيا تفوق سرعة الصوت، فهناك القليل جدًا من المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن الميزة الأكثر أهمية لتسيركون هي أنه لا يتم رصده من قبل أي من أنظمة الدفاع الجوي، ويمكن أن تغرق حاملات الطائرات الأمريكية بواسطة تسيركون في نصف ساعة أو ساعة، هذا هو السلاح الحاسم اليوم”.

“الأمر لا يتعلق حتى بالرأس المتفجرة فحسب، ولكن بسرعة هذا الصاروخ، فهناك فيزياء خاصة مرتبطة بالسرعة والكتلة، ويمكن للصاروخ اختراق أي حاملة طائرات، ولكن الميزة الرئيسية هو أنه لا توجد نظائر لهذا النظام”.

وأصاف بورزينكو: “حاول الأمريكيون ابتكار صواريخ فائقة للصوت خاصة بهم، ولكن كل شيء انتهى بالفشل، حيث أظهرت جميع عمليات الإطلاق أن الصواريخ كانت غير مستقرة”.

“غير مرئي وفرط صوتي”… خبير يتحدث عن سبب استحالة إسقاط صاروخ “تسيركون” الروسي

والمهمة الرئيسية الآن هي إنتاج عدد كافٍ من صواريخ تسيركون لتلبية احتياجات الجيش الروسي بعد ذلك يجب تطوير نماذج جديدة.

وأردف بورزينكو: “تعود العديد من التطورات في أسلحتنا الصاروخية إلى السبعينيات والثمانينيات، حيث كان هناك مشكلة في نقص الإلكترونيات التي تتحكم في المحرك والمسار واتخاذ قرارات فورية، وأما الآن فلا توجد مشاكل في هذا الاتجاه”.

ونوه الخبير إلى أن “الصين اتبعت خطى روسيا، ولديها بالفعل نستختها الخاصة للصاروخ فرط الصوتي، وقد أطلقوه بشكل تجريبي، ومع ذلك لا تزال النتائج النهائية غير معروفة”.