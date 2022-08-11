"الاسكوتر الإسعافي"… متحدث "الصحة المصرية" يكشف لسبوتنيك تفاصيل أحدث الخدمات الإسعافية

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، أن عدد مركبات “الاسكوتر الإسعافي” في السوق المصرية يبلغ 12 مركبة، لافتا إلى أن المركبة تم طرحها كتجربة مبدئية سيتم تعميمها في كل المحافظات إذا نجح الأمر.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد عبد الغفار في تصريحات خاصة لسبوتنيك، أن “الاسكوتر الإسعافي” يعد واحدا من أحدث الخدمات الإسعافية المنضمة إلى هيئة الإسعاف المصرية المقدمة لخدمة المواطنين.

وأوضح أن هذه المركبة مخصصة للأماكن التي يصعب الوصول إليها في الوقت المناسب، نظرا لما يتميز به من سرعة وصغر حجم، فضلا عن قدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، وإمداده بصافرة إنذار، للفت انتباه السيارات الأخرى، وسرعة إسعاف المصابين أو المرضى.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء إدخال “الاسكوتر الكهربائي الإسعافي” للعمل ضمن أسطول هيئة الإسعاف المصرية.

حيث يتميز بسرعته وقدرته على المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة، لسرعة إسعاف المصاب بواسطة المسعف، وذلك بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف لموقع المصاب. pic.twitter.com/CRjtGcsTo1 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) August 9, 2022

ولفت عبد الغفار إلى أن خصائص “الاسكوتر الإسعافي” تؤهله إلى تقديم الخدمة والتحكم في وضع المريض قدر المستطاع، حتى يصل للمستشفي أو إلى مكان يستطيع من خلاله الانتقال إلى سيارة الإسعاف.

وعن سائق “الاسكوتر”، قال المسؤول في وزارة الصحة المصرية إن السائق في الأصل مسعف مؤهل ومدرب على سرعة إسعاف المصاب.

وذكر أن “بحوزة المسعف حقيبة للإسعافات الأولية، تحتوي على كافة المستلزمات الطبية، عدا جهاز التنفس، وذلك بشكل أولي لحين وصول سيارة الإسعاف”.

وتابع قائلا: “الاسكوتر الإسعافي كهربائي في الأصل ويعمل عن طريق الشحن ولا يستخدم البنزين، وبالتالي يكون صديقا للبيئة دون إصدار أية عوادم مضرة”.

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كما فسر متحدث الوزارة، بأن “الاسكوتر” يتميز بقدرته على السير لمسافة تفوق 100 كلم في الشحنة الواحدة، في حين شدد على أن عيوبه لن تتضح إلا بطرح التجربة على الأرض ومعرفة مواطن القوة والخلل بها.

وأكد متحدث الصحة المصرية، أن خدمة “الاسكوتر الإسعافي”، هي خدمة مجانية بالكامل، دون أي مدفوعات مادية، لجميع المواطنين.