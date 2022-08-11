اختتام دورة كتابة التقارير لموظفي المفوضية العليا للانتخابات.

طرابلس 10 أغسطس 2022م (وال) ـ اختتم بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الاربعاء الدورة التدريبية الخاصة بإعداد وكتابة وتصميم التقارير.

واستهدفت الدورة تدريب عدد (20) موظفاً من موظفي مكاتب الإدارات الانتخابية بالمفوضية، بهدف توجيههم وتدريبهم لإعداد تقارير مهنية مبنية على أسس علمية.

وتأتي الدورة في إطار البرنامج التدريبي لموظفي المفوضية، والذي دخل هذا الاسبوع أسبوعه السادس، وهي مجدولة ضمن خطة المفوضية للتدريب النصف سنوية للعام 2022م والمستمر إلى نهاية العام الحالي، بهدف بناء قدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم، ورفع كفاءاتهم ومعدلات أدائهم كل حسب تخصصه ومهام وظيفته.