الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية في دونيتسك.

موسكو – سبوتنيك. أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن المسلحين الأوكرانيين جهزوا مواقع إطلاق نار جديدة ومستودعات ذخيرة بين المباني السكنية في مختلف مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية، بينما يُمنع السكان المحليون من مغادرة منازلهم ولم يتم إجلاؤهم.

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وقال ميزينتسيف: “في دروجكوفكا، على أراضي الممتلكات الخاصة (شارع كازاتسكايا)، جهزت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية معدات ثقيلة ومواقع إطلاق نار ومستودعات ذخيرة في المباني السكنية، يحظر على السكان المحليين، بحجة ضمان الأمن المزعوم، مغادرة منازلهم، ويتم قمع جميع محاولاتهم للخروج إلى مناطق آمنة”.

ووفقا له، في منطقة سيفيرسك، في ساحات المباني السكنية على طول شارع يامسكايا “قام المسلحون بنشر المدفعيات راجمات صواريخ، حيث يتم إطلاق النار بشكل منهجي على المناطق القريبة، بينما لم يتم إجلاء المدنيين”.

وأشار ميزينتسيف إلى أنه في منطقة بيفيشينا، في مبان سكنية متعددة الشقق، في شارع كالوغا وسولنيشنيي، قام النازيون الأوكرانيين بتجهيز مقرات لهم ومخازن الذخيرة.

وأضاف أن “جميع الطرق المؤدية إلى المباني ملغّمة، لكن السكان المحليين لا يتم تحذيرهم عن عمد من هذا”.

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هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.