الدفاع الروسية: كييف تخطط لإرسال عناصر من جهاز الأمن إلى خاركيف لتنفيذ عملية عقابية

أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن كييف تخطط لإرسال أفراد من جهاز الأمن الأوكراني إلى خاركيف لتنفيذ عملية عقابية، حيث سيتم خلالها اتهام المواطنين الموالين لروسيا بالتعاون.

موسكو – سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة : “من المعروف، أن نظام كييف يخطط في المستقبل القريب، بحجة البحث المزعوم عن مراقبي الضربات الجوية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، لإرسال مجموعة من أفراد جهاز الأمن وغيره من أجهزة إنفاذ القانون إلى خاركيف لإجراء عملية عقابية أخرى واسعة النطاق لتحديد المواطنين الموالين لروسيا (الذين يعبرون عن وجهات نظر موالية لروسيا) واتهامهم اللاحق “بالتعاون”.

وأوضح أنه كمبرر لاعتقال سكان المدينة، يعتزم أفراد جهاز الأمن استخدام سجل المكالمات والرسائل النصية القصيرة الموجودة في الهواتف للأرقام والمراسلات الروسية.

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وأردف الجنرال : “سيتعرض المواطنون المحتجزون للتهديدات بالعنف الجسدي ضد أفراد أسرهم، والعنف والتعذيب، كما كان قد حدث في أوديسا، ونيكولاييف، وسلافيانسك، وسومي، وتشيرنيغوف، وفي عدد من البلدات الأخرى”.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.