سفير هولندا لدى ليبيا : أجريت محادثات شيقة للغاية مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمدينة بنغازي تركزت حول إدارة الهجرة وسيادة القانون .

بنغازي 11 اغسطس 2022 م ( وال ) – وصف السفير الهولندي لدى ليبيا ” دولف هوكونينغ ” محادثات أجرها أمس الأربعاء بمدينة بنغازي مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحادثات بالشيقة للغاية .

وأوضح السفير ” هوكونينغ ” في تغريده نشرها عبر حسابه بموقع تويتر أن المحادثات تمحورت حول التعاون مع التركيز على حقوق الإنسان وإدارة الهجرة وسيادة القانون.

كما وصف السفير الهولندي في تغريده ثانية زيارة قام بها لمقر مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي بالزيارة ” الاستثنائية ” قائلا “جرى خلالها مناقشة فرص التعاون على عدة واجهات لضمان إدارة المياه وعدم إهدارها”.

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