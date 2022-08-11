جمهورية دونيتسك تنتظر إعلان موعد الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا

وتواصل قوات جمهورية دونيتسك الآن جهود إكمال تحرير أراضي الجمهورية من قوات النظام الأوكراني، مستعينة بقوات جمهورية لوغانسك الشعبية ووحدات المدفعية من القوات المسلحة الروسية. وأفاد مراسل “سبوتنيك” أن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، أكد للصحفيين “أننا نركز الآن على تحرير أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية تحريرا كاملا”. وأضاف متطرقا إلى موضوع انضمام الجمهورية إلى روسيا:

وتم إعلان قيام جمهورية دونيتسك الشعبية وكذلك جمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا في عام 2014 بعدما شهدت العاصمة الأوكرانية كييف انقلابا وصل بطريقه متطرفون لهم مشاعر عدائية تجاه الروس (معظم السكان في شرق أوكرانيا ينطقون باللغة الروسية) إلى السلطة في كييف. وأعلنت السلطة الأوكرانية الجديدة الحرب على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وتمكنت قواتها من احتلال أجزاء من أراضيهما.