تدشين شارع في رام الله يحمل اسم شيرين أبو عاقلة

دشنت بلدية رام الله الفلسطينية، أمس الأربعاء، شارعا يحمل اسم الإعلامية شيرين أبو عاقلة تخليدا لذكراها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، بأن بلدية رام الله قامت بتدشين جدارية تحمل رسما للإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ونبذة عنها، وسط رسوم لقبة الصخرة وكنيسة القيامة وأسوار مدينة القدس المحتلة.

الرئيس الفلسطيني يطالب بايدن بفتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة

وقررت البلدية بعد مقتل الصحفية بقناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، في شهر مايو/آيار الماضي، إطلاق اسمها على شارع وسط المدينة.

وقال رئيس البلدية عيسى قسيس:

“أحببنا بقاء ذكرى شيرين حاضرة، مثل الكثير من الكواكب التي رحلت ونستذكرهم في جميع شوارع المدينة والمناسبات”.

وأشار أنطون أبو عاقلة شقيق الإعلامية الراحلة، إلى تضحياتها من أجل فلسطين، مشيرا إلى أهمية مكان التدشين الذي يقع مقابل مكتب قناة الجزيرة في رام الله.

كانت الأمم المتحدة قد أكدت في تقرير لها، في الرابع والعشرين من شهر يونيو/حزيران الماضي، مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بنيران القوات الإسرائيلية، وليس بنيران فلسطينية طائشة كما زعمت إسرائيل في وقت سابق.