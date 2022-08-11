ليبيا نيوز

مكتب التخطيط بجامعة سبها ينظم دورات للموظفين في مجال التخطيط والمتابعة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها   11 اغسطس 2022  ( وال )-  ناقش مكتب اتخطيط والمتابعة  بجامعة سبها مع مندوبي التخطيط  والمتابعة بالكليات اقامة دورات مكثفة للرفع من كفاءتهم  في مجال تخصصهم .

وشدد رئيس الجامعة د. مسعود  الرقيق الذى حضر الاجتماع على  أهمية  دور المكتب الذي يعد بوابة الدخول والخروج لمتابعة الإجراءات الإدارية والمالية،  حيث يعد هذا المكتب  رقابة داخلية للجامعة .

 من جانبه اكد مدير المكتب يالجامعة عى  أهمية التخطيط والمتابعة في المؤسسات التعليمية لما يحققه  ذلك من تطوير في الأداء الوظيفي للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الشاملة  .

وتخلل الاجتماع  عرض مرئي لاختصاصات مكتب التخطيط والمتابعة، وفقاً لما ورد في الهيكل التنظيمي للجامعات رقم (22) لسنة 2008 م وايضاج هيكلية مكتب التخطيط و مهام مندوبه وأهم الأعمال المسندة إليه، وكيفية البدء في تنفيذها وفقاً لخطة مكتب التخطيط والمتابعة بالجامعة.

 (وال سبها  )

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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