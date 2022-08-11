مكتب التخطيط بجامعة سبها ينظم دورات للموظفين في مجال التخطيط والمتابعة .

سبها 11 اغسطس 2022 ( وال )- ناقش مكتب اتخطيط والمتابعة بجامعة سبها مع مندوبي التخطيط والمتابعة بالكليات اقامة دورات مكثفة للرفع من كفاءتهم في مجال تخصصهم .

وشدد رئيس الجامعة د. مسعود الرقيق الذى حضر الاجتماع على أهمية دور المكتب الذي يعد بوابة الدخول والخروج لمتابعة الإجراءات الإدارية والمالية، حيث يعد هذا المكتب رقابة داخلية للجامعة .

من جانبه اكد مدير المكتب يالجامعة عى أهمية التخطيط والمتابعة في المؤسسات التعليمية لما يحققه ذلك من تطوير في الأداء الوظيفي للوصول إلى أعلى مستويات الجودة الشاملة .

وتخلل الاجتماع عرض مرئي لاختصاصات مكتب التخطيط والمتابعة، وفقاً لما ورد في الهيكل التنظيمي للجامعات رقم (22) لسنة 2008 م وايضاج هيكلية مكتب التخطيط و مهام مندوبه وأهم الأعمال المسندة إليه، وكيفية البدء في تنفيذها وفقاً لخطة مكتب التخطيط والمتابعة بالجامعة.

(وال سبها )