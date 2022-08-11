"بلومبرغ": بوتين يكسب الحرب في سوق الطاقة

تحدثت وكالة “بلومبرغ” عن نجاح روسيا بإحراز الانتصار في حرب تدور رحاها في سوق الطاقة العالمي.
اندلعت الحرب في سوق الطاقة حينما أخذ الغرب يضع قيودا على استيراد النفط من روسيا.
قالت وكالة “بلومبرغ” إن تطورات السوق تدل على أن روسيا تكسب الحرب. وتدل على ذلك عودة إنتاج النفط الروسي إلى مستواه في بداية العام (حوالي 10.8 مليون برميل في اليوم في الشهر الماضي مقابل 11 مليونا في يناير/ كانون الثاني الماضي). كما تمكنت روسيا من رفع أسعار نفطها.
وأشارت الوكالة إلى “أن عقوبات الطاقة لا تؤدي عملها، على الأقل حاليًا”.
وبالنسبة للمستقبل، حيث يجب أن تمتنع أوروبا عن استيراد النفط من روسيا ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني، أشارت الوكالة إلى أن مسؤولي الحكومات الأوروبية ما زالوا يعلنون عزمهم على التخلي عن النفط الروسي، ولكنهم يعترفون في الأحاديث الخاصة بأن هذا يشكل خطرا على اقتصادهم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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