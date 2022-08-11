وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة العمل تشرع في فتح باب التسجيل بالبرنامج التدريبي الصيفي للطلاب والشباب.

طرابلس 11 اغسطس 2022 م ( وال ) – شرعت وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل في تنفيذ البرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب عبر المدراس الصيفية للشباب (المخيمات الشبابية ) للعام الجاري 2022 والذي يهدف إلى تعليم الطلاب والشباب المهارات الاساسية لتأهيلهم لسوق العمل في عديد المجالات في إطار التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية من أجل الشباب.

ودعت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الشباب وطلاب المدارس الثانوية بكل مدن ليبيا بالاسراع في التسجيل بالبرنامج الوطني الصيفي لبناء قدرات الطلاب عبر المدراس الصيفية للشباب الذي يستهدف طلبة السنة الأولى ثانوي وحتى السنة الثالثة بالمرحلة الجامعية والسنة الثانية بالمعاهد والكليات التقنية العليا.

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