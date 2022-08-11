الفريق الروسي يزور الضريح الملكي الموريتاني بالجزائر في إطار الألعاب العسكرية 2022

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جنودا من فريق الفصيلة الروسية المحمولة جوا زاروا الضريح الملكي الموريتاني. وهو نصب جنائزي يقع على الطريق بين تشرشل والجزائر العاصمة في ولاية تيبازة. هناك قبر يقال أن الملك الأمازيغي النوميدي جوبا الثاني (ابن جوبا الأول من نوميديا) والملكة كليوباترا سيلين الثانية، إمبراطورة نوميديا وموريتانيا من قيصرية، قد دفنوا فيه.

وجاء على موقع الوزارة: “أجرى الجانب الجزائري جولة رائعة للغاية في الضريح، تعرف خلالها الفريق الروسي على تاريخ الجزائر بشكل أفضل. أخبر المرشدون من هم البربر ولماذا يلعبون دورًا كبيرًا إلى حد ما في الحياة العامة للبلاد”. وكانت قد وصلت فرق مظليين من روسيا وأوزبكستان وبيلاروسيا إلى الجزائر للمشاركة في المنافسة الدولية “الفصيلة المحمولة جواً” كجزء من ألعاب الجيش الدولية “آرميا-2022” في وقت سابق. هذا العام ستبدأ المسابقة في الخارج لأول مرة. تم نقل الجنود على متن طائرة نقل عسكرية من طراز “إيل-76” تابعة للقوات الجوية الروسية من مطار تشكالوفسكي بالقرب من موسكو إلى مطار بوفاريك العسكري في الجزائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي