الأمم المتحدة: نحن في حاجة إلى 374 مليون دولار لتلبية احتياجات الفلسطينيين

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي: “تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022 للأرض الفلسطينية المحتلة 510 ملايين دولار، وهي ممولة حتى الآن بنسبة 26 بالمائة، أي نحو 136 مليون دولار (بعجز 374 مليون)”.

وأضاف “معبر إيرز (بيت حانون) مفتوح للمارة، ومعبر كرم أبو سالم مفتوح لعبور البضائع لليوم الثاني (على التوالي)، كما كان عليه الوضع قبل التصعيد الأخير”، مضيفا “نقل المرضى الفلسطينيين يتواصل، حيث تم نقل أربعة أطفال أصيبوا بجراح بالغة خلال التصعيد الأخير من غزة إلى مستشفيات في القدس والضفة الغربية”.

فأجاب قائلا: “بحسب ما فهمته، أيّا كانت اللوائح الموضوعة من قبل الإسرائيليين فهي لا تزال قائمة، والمعبران مفتوحان بحسب الإطار الذي كان معتمدا قبل هذه الدوامة من العنف التي رأيناها”. وبدأ مساء يوم الأحد، سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” في غزة بوساطة مصرية بعد مواجهة عسكرية استمرت ثلاثة أيام.