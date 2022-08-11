الكويت تحذر مواطنيها في الإمارات من استخدام طائرات "درون"

حذرت سفارة الكويت لدى أبوظبي، اليوم الخميس، مواطنيها، من استخدام الطائرات دون طيار “درون”، في الأراضي الإماراتية.

وأهابت السفارة الكويتية، في بيان لها، بمواطنيها القادمين إلى دولة الإمارات بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من “درون”، داخل الأراضي الإماراتية تجنبا للمسائلة القانونية والقضائية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

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وشددت السفارة في بيانها، على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارات في هذا الصدد، والتسجيل وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.