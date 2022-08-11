الكويت تحذر مواطنيها في الإمارات من استخدام طائرات "درون"

حذرت سفارة الكويت لدى أبوظبي، اليوم الخميس، مواطنيها، من استخدام الطائرات دون طيار “درون”، في الأراضي الإماراتية.
وأهابت السفارة الكويتية، في بيان لها، بمواطنيها القادمين إلى دولة الإمارات بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من “درون”، داخل الأراضي الإماراتية تجنبا للمسائلة القانونية والقضائية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
الإمارات تدشن مهمة غريبة لطائرات “درون”
21 يناير 2020, 15:23 GMT
وشددت السفارة في بيانها، على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارات في هذا الصدد، والتسجيل وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.
وأوضحت سفارة الكويت أنه بإمكان المواطنين الاطلاع على الشروط والأحكام المعمول بها بخصوص طائرات “درون” من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.
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