كلية التقنية الطبية بجامعة فزان تنظم محاضرة علمية حول اصطياد العقارب واستخلاصها سمومها .

سبها 11 اغسطس 2022 ( وال )- نظمت كلية التقنية الطبية بجامعة فزان بالتنسيق مع كلية الموارد الطبيعية وعلوم البيئة بجامعة درنة محاضرة علمية حول اصطياد العقارب واستخلاص سمومها حضرها لفيف من اعضاء هيئة التدريس والطلاب والمهتمين بهذا المجال .

وقدمت الباحثة ” نواسة محمد احمد العالم ” خلال المحاضرة بحثا استعرضت خلاله انواع العقارب وتصنيفها وكيقية استحلاب سمومها وطرق استخلاص الامصال .

وصدرت عن المحاضرة عددا من التوصيات أكدت على استحداث برنامج وطني يهتم بإنتاج أمصال العقارب المحلية واستخدامها في العلاجات المختلفة والعمل على نشر الوعى الصحى بين المواطنين وتدريب المتطوعين على كيفية اصطياد العقارب بطرق آمنه الى جانب نشر الوعى الصحى بين المواطنين وتدريب المتطوعين على كيفية اصطياد العقارب بطرق آمنه .

(وال سبها )