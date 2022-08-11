لوكاشينكو يطالب بالرد على "ضغط" ليتوانيا على الممتلكات البيلاروسية

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن على الحكومة اتخاذ إجراءات بسبب حقيقة أن ليتوانيا استولت بالفعل على ممتلكات بيلاروسية في ميناء كلايبيدا.

وقال لوكاشينكو، مخاطبا المشاركين في الاجتماع بشأن إنشاء مرافق الموانئ لتصدير المنتجات البيلاروسية “لم يتم فرض هذه العقوبات بشكل غير قانوني فحسب، بل استولت بالفعل على ممتلكاتنا”.

وقال رئيس وزراء بيلاروسيا رومان جولوفتشينكو، متحدثا عن حصة “بيلاروسكالي” في محطة الميناء بأنها قد “قلصت”.

وأشار لوكاشينكو إلى حقيقة أنه بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نقل البوتاسيوم، فقد استولت ليتوانيا بالفعل على ممتلكات الشركة البيلاروسية “بيلاروسكالي” في كلايبيدا. وشدد الرئيس على أن “هذا لا ينبغي أن يمر دون عقاب”.

وقال لوكاشينكا: “فكر مليا وأبلغني بالإجراءات التي يمكننا اتخاذها والتي سنتخذها في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط”. وشدد على أنه “لا يسمح لأحد بأخذ الممتلكات والضغط عليها. لا توجد مصحاتنا هناك فقط، حيث عالجنا ضحايا تشيرنوبيل، وتم إخراجهم، ولكن هنا أيضًا. جورمالا، أُجبر على التوقف عن العمل بسبب العقوبات الغربية. وطالب لوكاشينكو باتخاذ إجراءات اليوم وغدا وبعد غد.

وصرح جولوفتشينكو للصحفيين أن بلاده قررت إنشاء ميناء شمال غربي روسيا، قائلا: “نحن نتفهم ضرورة التعامل مع كميات كبيرة. وهذا ينطبق على جميع أنواع البضائع، الأسمدة المعدنية وشحن الأخشاب والبضائع الدارجة ونقل الحاويات”. ومن بين هذه ، تم اتخاذ القرار، وسيتم تنفيذه في المستقبل القريب جدا، هذه هي المنطقة الشمالية الغربية من روسيا.