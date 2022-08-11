العراق… دعوات للتظاهر على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد

دعت اللجنة التنظيمية لـ”دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة” إلى تظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء وسط بغداد، دون أن تحدد موعدها.

ونقل موقع “السومرية نيوز” عن مصادر بأن التظاهرات قد تكون عصر غد الجمعة.

وذكرت اللجنة في بيان، لها “نوجه الدعوة إلى أبناء شعبنا العراقي للمشاركة الفاعلة في تظاهرات (الشعب يحمي الدولة) التي ستكون على أسوار الخضراء”.

وأضافت أن التظاهرات تأتي إيمانا “بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية”.

وتابع البيان أن المظاهرات سوف تطالب “بالإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات، وخصوصا أزمة الكهرباء والماء والغلاء المعيشي التي أثقلت كاهل المواطن، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تضمن حياة العراقيين وأمنهم وتمنع كل أشكال الفوضى ومحاولات الإخلال بالسلم الأهلي”.

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