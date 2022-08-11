الكبير يبحث مع سفير هولندا عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك

طرابلس 11 أغسطس 2022 (وال)- ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير هولندا لدى ليبيا أدولف خيوونيج، عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان خلال لقائهما بطرابلس اليوم الخميس، ورؤية المصرف المركزي وجهوده في تحقيق أعلى مُعدلات الإفصاح والشفافية في البيانات المالية والإنفاق العام، بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي.

ووفقًا للمكتب الإعلامي؛ فقد أبدى سفير هولندا استعداد البنك المركزي الهولندي، لتوفير فرص تدريبية لكوادر مصرف ليبيا المركزي. (وال)

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