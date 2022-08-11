في رسالة دبلوماسية وجهتها بريطانيا للقادة الليبيين السفيرة " هرندلال" : استخدام القوة للوصول إلى السلطة لا يجدي نفعا ، والانتخابات هي الحل .

طرابلس 11 أغسطس 2022 م ( وال ) – قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيل” كارولين هوريندال ” إن استخدام القوة للوصول إلى السلطة لا يجدي نفعا ، داعية الطبقة السياسية في ليبيا إلى العمل على الإعداد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت .

وجددت السفيرة ” هوريندال” في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية نشرت أمس الأربعاء التأكيد على دعم المملكة المتحدة للعملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ،التي تأمل أن تتوج بإجراء الانتخابات لمعالجة أزمة الشرعية واختيار سلطة جديدة ، مشددة على أن الليبيين وحدهم يقررون من يحكمهم.

وبخصوص الوضع الأمني واجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ” 5+5 ” واتفاق وقف إطلاق النار ، جددت ” هوريندال ” التأكيد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 برعاية الأمم المتحدة ودعم اللجنة العسكرية المشتركة في أعمالها وتنفيذ الاتفاق الذي ينص من بين بنوده على إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.

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