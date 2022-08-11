السفير نورلاند ينعي شيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش ويثني على مواقفه لدعم المصالحة في ليبيا

بنغازي 11 أغسطس 2022 (وال)- نعى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الخميس، ببالغ الأسى والحزن وفاة شيخ قبيلة المغاربة الباشا صالح الأطيوش الذي وافته المنية أمس الأربعاء في مدينة إجدابيا بعد صراع مع المرض.

وعبر السفير الأمريكي – في تدوينة عبر حساب السفارة الأمريكية على موقع تويتر – عن حزنه لوفاة عميد قبيلة المغاربة الباشا صالح سالم الأطيوش، مُقدمًا تعازيه إلى أسرته وأحبائه.

وقال نورلاند “شعرت بالأسى لسماع نبأ وفاة الشيخ الباشا صالح الأطيوش، وأودّ أن أقدّم التعازي الخالصة لأسرته وأحبابه، وأثنى على مساهمات الراحل في دعم السلام والوحدة والمصالحة في ليبيا”. ( وال)

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