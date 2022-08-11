زيلينسكي يدعو لفرض "عزلة تكنولوجية" على روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى فرض عزلة تكنولوجية على روسيا من خلال الحد تماما من توريد قطع الغيار المستوردة اللازمة للمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في مؤتمر للمانحين من حلفاء أوكرانيا من دول أوروبا الشمالية: “قضية تصدير المكونات والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. يجب إيقاف هذا التدفق للمساعدة الفنية تماما. يجب أن تكون هناك آلية فعالة للتحكم في أي عمليات تسليم إلى روسيا حتى لا تفوت أي تفاصيل يمكن استخدامها للقصف”.
ووفقا له، لولا الأجزاء المستوردة من الإلكترونيات والبصريات والعديد من الأجزاء الأجنبية الأخرى التي تُستخدم في صنع الصواريخ والطائرات دون طيار ومعدات الاتصالات والعربات المدرعة، لما كان لروسيا جيش جاهز للقتال في الظروف الحديثة.
يذكر أن روسيا بدأت عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بـ “حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات”. وبحسب قوله، من المخطط تنفيذ نزع السلاح من أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن “جرائم دموية ضد المدنيين” في دونباس إلى العدالة.
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