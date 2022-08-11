زيلينسكي يدعو لفرض "عزلة تكنولوجية" على روسيا

وقال زيلينسكي، اليوم الخميس، في مؤتمر للمانحين من حلفاء أوكرانيا من دول أوروبا الشمالية: “قضية تصدير المكونات والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا. يجب إيقاف هذا التدفق للمساعدة الفنية تماما. يجب أن تكون هناك آلية فعالة للتحكم في أي عمليات تسليم إلى روسيا حتى لا تفوت أي تفاصيل يمكن استخدامها للقصف”.