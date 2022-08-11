أزمة في بريطانيا بسبب منجم فحم "يعوض واردات الطاقة الروسية" والسلطات تضطر لتأجيل الموافقة عليه

وتتوالى الأزمات التي يعاني منها الأوروبيون بسبب سير حكوماتهم خلف الولايات المتحدة الأمريكية في موقفها من روسيا، وهذه المرة من داخل المجتمع البريطاني على وجه التحديد.

الأزمة وفقا لموقع “بي بي سي” جاءت من محاولة الحكومة البريطانية التغلب على أزمة الطاقة التي خلفتها العقوبات المفروضة على روسيا، فعمدت إلى فعل ذلك عن طريق الموافقة على منجم فحم عميق مخطط له في المملكة المتحدة منذ أكثر من 30 عامًا.

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القرار أثار حفيظة الكثيرين، من حيث إنه سيزيد من انبعاثات الكربون، ولن يحل محل الواردات الروسية، وهو الأمر الذي استدعى منهم القيام بخطوات منها رفع دعاوى أمام المحاكم البريطانية ضد قرارات الموافقة على هذا المنجم، وهو ما اضطر الحكومة لاحقا إلى إرجاء القرار.

من جهتها، قالت منظمة أصدقاء الأرض، وهي منظمة بيئية غير ربحية، إن وزير المجتمعات المحلية في المملكة المتحدة أرجأ اتخاذ قرار مثير للجدل بشأن الموافقة على منجم فحم جديد في كمبريا حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت المنظمة أنها تلقت رسالة من وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات، يوم الأربعاء، تقول إن “المسؤولين ليسوا في وضع يسمح لهم بعد بإكمال اعتباراتهم” بشأن ما وصفته بالمسألة المعقدة.

NEW: The government decision on the Cumbrian coal mine has been delayed yet again. The case against this mine is overwhelming, no matter how many times this decision is pushed back. https://t.co/jGweKnjDsx — Friends of the Earth (@friends_earth) August 11, 2022

وتابعت: “يعطي وزير الخارجية إشعارًا بموجب هذا بأنه قد غير الجدول الزمني المحدد مسبقًا وسيصدر الآن قراره في أو قبل 8 نوفمبر 2022، ونحن نهدف إلى إصدار القرار في أسرع وقت ممكن”.

وكان معارضو المنجم قد احتجوا في السابق خارج وزارة الداخلية في لندن وكذلك في الموقع في وايتهيفن، وقالت فيكتوريا مارسوم، من منظمة أصدقاء الأرض، التي شنت حملة ضد المنجم، إن مناطق مثل كمبريا يجب أن تكون “في صميم بناء المستقبل الأكثر خضرة الذي نحتاجه”.

وأضافت: “من المقرر أن يتقلص سوق فحم الكوك في المملكة المتحدة وأوروبا بسرعة مع تحول الشركات المصنعة إلى فولاذ أكثر اخضرارًا، في حين أن الفحم من هذا المنجم لن يحل محل الواردات الروسية”.

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وأوضحت أنه “ومع ذلك، فإن هذا المنجم الجديد سيزيد من انبعاثات الكربون، حيث وصفته هيئة مراقبة المناخ الحكومية بأنه “لا يمكن الدفاع عنه تمامًا”.

يشار إلى أن اتخاذ قرار بشأن منح إذن التخطيط للمنجم، كان مقررا له يوليو/ تموز الماضي، ولكن تم تأجيله حتى الـ17 من أغسطس/ آب الجاري، وسط منافسة على القيادة في حزب المحافظين الحاكم.