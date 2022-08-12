القيادة الاستراتيجية الأمريكية: استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا سيؤدي إلى "عواقب وخيمة"

وتابع ريتشارد قائلا: “يجب ألا نخطئ اليوم، ونحن مستعدون. وكما قال رئيسنا، فإن أي استخدام للأسلحة النووية في هذا الصراع على أي نطاق، سيكون غير مقبول تمامًا بالنسبة لنا، وكذلك بالنسبة لبقية العالم، وستترتب عليه عواقب وخيمة”.