( الصحة العالمية ) : استقرار عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي .

جنيف في 11 أغسطس 2022 ( وال )- ذكرت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة الأسبوعية الجديدة بفيروس كورونا ظل مستقرا خلال الأسبوع الممتد من ( 1 ) إلى ( 7 ) أغسطس الجاري، وذلك مقارنة بالأسبوع السابق، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من ( 6.9 ) مليون حالة إصابة جديدة.

واوضحت المنظمة في آخر تحديث لها بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي ، أن عدد الوفيات الأسبوعية الجديدة قد انخفض بنسبة 9 في المئة مقارنة بالأسبوع السابق، مع الإبلاغ عن حوالي ( 14 ) ألف حالة وفاة.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الإجمالي حتى ( 7 ) أغسطس ، تم الإبلاغ عن ( 581.8 ) مليون حالة إصابة مؤكدة بالفيروس إضافة إلى ( 6.4 ) مليون حالة وفاة على مستوى العالم .

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