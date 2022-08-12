رئيس نادي الزمالك: لا تصالح مع الخطيب

وصرح منصور، عبر قناة “الزمالك” الفضائية: “أقول للخطيب إنني لا أريد التصالح، وستبدأ المعركة الجدية حتى نهاية العمر، لأنني أعلم ما فعلته ولكن لن أقول شيء”.

وقال: “عندما سمعت الحكم الذي صدر ضدي، أول شيء قلته هو الحمد لله، ومرتضى منصور يحترم القضاء، ولا أريد التصالح ولا أريد التنازل من الخطيب، وسأقضي هذا الشهر سواء في المستشفى أو أي مكان، والعداء سيستمر حتى نهاية العمر”.