محمد بن زايد يبحث مع بوريس جونسون العلاقات الثنائية

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم الخميس، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الخميس.

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وذكرت الوكالة أن الجانبان بحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الإمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان أيضا خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء.