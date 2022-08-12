البرهان يدعو للتوافق على حكومة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية

جاء ذلك خلال لقائه بسفيرة مملكة النرويج لدى الخرطوم، تريزا لوكن غازيل، بمناسبة انتهاء عملها في السودان، بحسب بيان نشره المجلس، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك.