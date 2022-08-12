تركيا تعلن عن موعد اجتماع مرتقب مع السويد وفنلندا لبحث مسألة انضمامهما للناتو

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن اجتماع مرتقب هو الأول من نوعه، مع السويد وفنلندا، لبحث المخاوف الأمنية لأنقرة، ومسألة انضمام البلدين للناتو.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي، بختام مؤتمر السفراء في أنقرة، اليوم الخميس، إنه “لم تتخذ السويد وفنلندا أية خطوات حتى الآن لتلبية مطالبنا”.
وأضاف: “سنعقد اجتماعا مع السويد وفنلندا في 26 آب/ أغسطس الجاري”.
واستدعت وزارة الخارجية التركية، الشهر الماضي، القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويدية لدى أنقرة، على خلفية دعاية إرهابية لأنصار منظمة حزب العمال الكردستاني في مدينة غوتنبرغ يوم 21 تموز/ يوليو الجاري.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر دبلوماسية، قولها: “إنه تم إبداء استيائها الشديد لسلطات ستوكهولم حيال تلك الدعاية الإرهابية”.
وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن أنقرة أعربت عن تطلعها لتحديد مرتكبي ذلك العمل واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة واتخاذ خطوات ملموسة وفق التعهدات المدرجة على مذكرة التفاهم الموقعة مع السويد وفنلندا.
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9 أغسطس, 18:40 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي إذا لم تفيا بوعودهما.
ووقّعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أشار إلى أن أنصار حزب العمال الكردستاني يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.
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