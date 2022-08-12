تركيا تعلن عن موعد اجتماع مرتقب مع السويد وفنلندا لبحث مسألة انضمامهما للناتو

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي إذا لم تفيا بوعودهما.

ووقّعت فنلندا والسويد مع تركيا مذكرة تفاهم تهدف لتبديد مخاوف أنقرة الأمنية مقابل موافقة الأخيرة على انضمام الدولتين إلى الناتو.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أشار إلى أن أنصار حزب العمال الكردستاني يقومون بأنشطة في السويد وفنلندا بسبب رفضهم لانضمام البلدين إلى حلف شمال الأطلسي.