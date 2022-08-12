وزير الخارجية التركي يكشف عن عقده "لقاء سريعا" مع نظيره السوري

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن عقده لقاء سريعا – لم يفصح عنه من قبل – مع نظيره السوري، فيصل المقداد، العام الماضي، على هامش قمة حركة عدم الانحياز في بلغراد.

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال الوزير التركي، في مؤتمر صحفي، عند ختام مؤتمر السفراء في أنقرة، اليوم الخميس: “أجريت لقاء سريعا مع وزير الخارجية السوري في بلغراد”.

وفي سياق متصل، أكد تشاووش أوغلو، أن فكرة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، غير واردة حاليا، وذلك في أعقاب تقارير صحفية حول إمكانية إجراء الاتصال.

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وقال تشاووش أوغلو إن “الاتصال بين أردوغان والأسد غير وارد حاليا”، مضيفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح “منذ زمن بعيد على تركيا التواصل مع الأسد”.

أعلن أردوغان، في وقت سابق، أن بلاده تعتزم شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية لمكافحة “الإرهاب”، وإنشاء ما وصفها بـ”المنطقة الآمنة”؛ مشيرا إلى أن قرارا سيتخذ قريبا بهذا الشأن.

وفيما تقول أنقرة إن وجودها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها؛ تعتبر دمشق الوجود التركي في البلاد احتلالا.