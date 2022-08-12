تزامنا مع الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي الاحتفال اليوم الخميس بتخرج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية وال 36 لطلبة الكلية الجوية ، وال 37 لطلبة الدفاع الجوي .

طرابلس 11 أغسطس 2022 (وال)- احتفل بمقر الكلية العسكرية بطرابلس اليوم الخميس بتخرج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية وال 36 لطلبة الكلية الجوية ، وال 37 لطلبة الدفاع الجوي تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي .

وحضر الاحتفال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة الفريق ركن أول محمد الحداد ، ورؤساء الاركانات النوعية ، ،والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة لدى ليبيا وعدد من الضباط والجنود وأهالي الخريجين.

و هنأ الدبيبة في كلمة القاها بالمناسبة الخريجين من الدفعات 52 لطلبة الكلية العسكرية ، وال 36 لطلبة الكلية الجوية ، وال 37 لطلبة الدفاع الجوي والذين يعدون أحد نواة بناء الجيش الذي سيكون ولاءه لله وثم الوطن.

وقال ” ابنائي الخرجين اليوم نحتفل بكم لتكونوا لبنة من لبنات بناء الجيش ، هذا الجيش البطل طليعة كل كفاح ومصباح كل نضال والذي يحتاج إلى كل جهودكم وعزائمكم” .

وأضاف” اوصيكم بان لاتدعوا الطامعين ان يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهواءهم ، وأن تحافظوا على انفسكم لانكم انتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقة ومستقبلنا.

وتابع نحن في حكومة الوحدة الوطنية من أول يوم أعلنا بانه لاحرب مع الإخوة بعد اليوم ، ولابد لليبيا وشعبها بأن ينعم بالرخاء والأمن والأمان.

وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين، واستعراض لوحات فنية قتالية، تظهر التدريبات التي تلقاها المتدربين خلال فترة التدريب.

وال..