ليبيا نيوز

تزامنا مع الذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي الاحتفال اليوم الخميس بتخرج الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية وال 36 لطلبة الكلية الجوية ، وال 37 لطلبة الدفاع الجوي .

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 أغسطس 2022 (وال)- احتفل بمقر الكلية العسكرية بطرابلس اليوم الخميس بتخرج  الدفعة الثانية والخمسين من طلبة الكلية العسكرية وال 36 لطلبة الكلية الجوية ، وال 37 لطلبة الدفاع الجوي  تزامنا مع الاحتفال بالذكرى 82 لتأسيس الجيش الليبي .

وحضر الاحتفال رئيس حكومة الوحدة الوطنية  وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان العامة الفريق ركن أول محمد الحداد ، ورؤساء الاركانات النوعية ،   ،والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة لدى ليبيا   وعدد من الضباط والجنود وأهالي الخريجين.

 و هنأ الدبيبة في كلمة القاها بالمناسبة  الخريجين من الدفعات 52 لطلبة الكلية العسكرية ، وال 36 لطلبة الكلية الجوية ، وال 37 لطلبة الدفاع الجوي والذين يعدون أحد نواة بناء الجيش الذي سيكون ولاءه لله وثم الوطن.

وقال ”  ابنائي الخرجين اليوم نحتفل بكم لتكونوا لبنة من لبنات بناء الجيش ، هذا الجيش البطل طليعة كل كفاح ومصباح كل نضال والذي يحتاج إلى كل جهودكم وعزائمكم” .

وأضاف” اوصيكم بان لاتدعوا الطامعين ان يوجهونكم نحو الموت والخراب في سبيل أهواءهم ، وأن تحافظوا على انفسكم لانكم انتم عماد العمل الجاد وثروتنا الحقيقة ومستقبلنا.

وتابع نحن في حكومة الوحدة الوطنية من أول يوم أعلنا بانه لاحرب مع الإخوة بعد اليوم ، ولابد لليبيا وشعبها بأن ينعم بالرخاء والأمن والأمان.

وتخلل الحفل عروض لكراديس الخريجين، واستعراض لوحات فنية قتالية، تظهر التدريبات التي تلقاها المتدربين خلال فترة التدريب.

وال..

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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