أمريكا: من الممكن التوصل لقرار بشأن الحدود البحرية اللبنانية- الإسرائيلية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد أنه من الممكن التوصل إلى قرار في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية بشأن ترسيم الحدود البحرية.

واشنطن- سبوتنيك. وذكر باتيل أن “الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتسهيل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل للتوصل إلى قرار بشأن ترسيم الحدود البحرية. ولا يمكن تحقيق تقدم نحو حل إلا من خلال مفاوضات بين الحكومتين، ونعتقد أن الحل ممكنا”.

نصر الله يهدد إسرائيل بـ”قطع أي يد” تمتد إلى ثروات لبنان البحرية… فيديو

يوم الاثنين، قال كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة، عاموس هوكشتاين، الذي يتوسط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، إنه لا يزال متفائلا بشأن التقدم الذي يحرزه الطرفان في التوصل إلى اتفاق محتمل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هوكشتاين سافر إلى بيروت لإجراء محادثات مع القيادة اللبنانية حول أزمة الطاقة في البلاد، وكذلك لإجراء مفاوضات بشأن حدودها البحرية.