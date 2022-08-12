رئيس الاركان العامة للجيش في كلمة في الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الضباط :امامكم تحديات كبيرة ولكن عزيمتكم اكبر اماني وطنية معقودة عليكم ومسؤوليات جسيمة ستلقى على عاتقكم

طرابلس 11 اغسطس 2022 (وال) – هنأ رئيس الاركان العامة للجيش الليبي الفريق اول ركن محمد الحداد خريجي الدفعة 52 من طلبة الكلية العسكرية والدفعة 36 لطلبة الكلية الجوية ، والدفعة 37 لطلبة الدفاع الجوي بمناسة تخرجهم ،داعيا اياهم الى التمسك بقيم الجندية المقدسة والاعتزاز بالوطن والولاء لله وله .

وقال الحداد في كلمة القاها في الاحتفال الذي اقيم اليوم الخميس ” نقدم اليوم ضباطا مدربين وجنودا مخلصين جاهزين لاداء مهامهم العسكرية نشعر بالفخر والزهو بهم طلاب الامس وضباط اليوم .

واضاف ايها الابناء الضباط ” امامكم تحديات كبيرة ولكن عزيمتكم اكبر اماني وطنية معقودة عليكم ومسؤوليات جسيمة ستلقى على عاتقكم ونحن متأكدون انكم على قدر تلك الاماني في الاخلاص .

ودعا الحداد الخريجين الى التمسك بالشرف العسكري والاعتزاز والفخر بالجيش وتقديس العمل والنأي عن أي انتماء ديني أو حزبي وان يكون الانتماء والانحياز للوطن والاعتماد على الذات والتمسك بمكارم الاخلاق .

وال..