ليبيا نيوز

رئيس الاركان العامة للجيش في كلمة في الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الضباط :امامكم تحديات كبيرة ولكن عزيمتكم اكبر اماني وطنية معقودة عليكم ومسؤوليات جسيمة ستلقى على عاتقكم

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 11 اغسطس 2022 (وال) – هنأ رئيس الاركان العامة للجيش الليبي الفريق اول ركن محمد الحداد خريجي الدفعة 52 من طلبة الكلية العسكرية والدفعة  36 لطلبة الكلية الجوية ، والدفعة 37 لطلبة الدفاع الجوي بمناسة تخرجهم  ،داعيا اياهم الى التمسك بقيم الجندية  المقدسة  والاعتزاز بالوطن والولاء لله وله .

وقال الحداد في كلمة القاها في الاحتفال الذي اقيم اليوم الخميس ”  نقدم اليوم  ضباطا مدربين وجنودا مخلصين  جاهزين لاداء مهامهم العسكرية نشعر  بالفخر والزهو بهم  طلاب الامس وضباط اليوم .

واضاف ايها الابناء الضباط ” امامكم تحديات كبيرة  ولكن عزيمتكم اكبر  اماني  وطنية معقودة عليكم  ومسؤوليات  جسيمة ستلقى على عاتقكم  ونحن متأكدون انكم على قدر تلك الاماني  في الاخلاص .

ودعا الحداد الخريجين  الى  التمسك بالشرف العسكري   والاعتزاز والفخر بالجيش  وتقديس العمل  والنأي عن أي انتماء ديني أو حزبي  وان يكون الانتماء والانحياز للوطن والاعتماد على الذات  والتمسك  بمكارم الاخلاق .

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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