الجيش اليمني: مقتل وإصابة 29 من قواتنا

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أمس الخميس، سقوط 29 من قواته بين قتيل وجريح، بنيران جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، خلال 3 أيام.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “الحوثيين ارتكبوا 351 خرقا للهدنة الأممية خلال الأيام الثلاثة الماضية في جبهات محافظات الحديدة وتعز والضالع وأبين وحجة والجوف ومأرب”.

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وأفشلت قوات الجيش اليمني خلال 72 ساعة أكثر من 5 محاولات تسلل نفذتها مجاميع مسلحة لـ”الحوثيين” باتجاه مواقع عسكرية جنوب وغرب محافظة مأرب، وكذلك باتجاه مواقع عسكرية في تعز.

وأفاد المركز الإعلامي بأن “بقية الخروقات تنوعت بين إطلاق نار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا وبالمدفعية والعيارات المختلفة والقناصة والطائرات المسيرة المفخخة، ونتج عنها مقتل 4 من الجيش وإصابة 25 آخرين”.

وأعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الثلاثاء الماضي، اتفاق الحكومة اليمنية و”أنصار الله” على تمديد الهدنة في اليمن، للمرة الثانية لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن بنود الهدنة السارية في اليمن، منذ الثاني من أبريل/نيسان الماضي، وقف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.

ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة “أنصار الله” وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد، أواخر 2014.