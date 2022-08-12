بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة.

غزة 12 أغسطس 2022 م ( وال ) – فتحت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، الماضية نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه الصيادين جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا ا إن جنود البحرية الإسرائيلية المتمركزين في عرض بحر محافظة رفح جنوبا فتحوا وبكثافة نيران أسلحتهم الرشاشة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر المحافظة وأجبروهم عنوة على مغادرة البحر.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي ملاحقة واستهداف الصيادين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

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